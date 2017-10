Baiersbronn Nicht einfach Pfeile geworfen

Baiersbronn. Der Beschluss, den der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag in Huzenbach zur Projektidee Wanderhütte nach einer zum Teil sehr emotional geführten Debatte gefasst hat, lässt im Grunde alles offen. Das Gremium befürwortet grundsätzlich die Projektidee Wanderhütte in Huzenbach. Für die Themen Lärm und Verkehr am Standort Silberberg sollen über eine Projektgruppe unter Beteiligung von Anliegern, Investor und Betreiber, Ortsvorsteher und Ortschaftrat, Baiersbronn Touristik und Verwaltung Lösungen erarbeitet werden. Die vom Ortschaftsrat vorgeschlagenen Alternativstandorte Bereich Sulzwaldhütte und Hardt sollen vertieft geprüft werden. Die Ergebnisse werden dann erneut dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat vorgelegt, bevor der finale Beschluss gefasst wird.

Besorgte Bürger

Soweit der Beschluss. Doch bis es soweit war, ging es im Gemeinderat heftig zur Sache. Schon bei der Einwohnerfragestunde, zwei Tagespunkte zuvor, war die Wanderhütte das prägende Thema. Da reichten die Wortmeldungen von der Befürchtung, durch die Hütte würden bestehende Betriebe in ihrer Existenz bedroht, über Zweifel an der Rechtmäßigkeit, dass bei der Abstimmung im Ortschaftsrat ein Mitglied als befangen eingestuft worden war, bis zum Vorschlag, mal einen Ortstermin zu machen.