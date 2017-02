Baiersbronn Nicht einfach nur ein Märchenonkel

Otto Züfle hatte zwei Porträts von Hauff aufgehängt, das eine zeigte einen "braven Hauff", das andere "einen Struwwelpeter". So wurden auch optisch die beiden bestimmenden Aspekte in Hauffs Schriftstellerleben charakterisiert: Einerseits musste er schreiben, um Geld zu verdienen, und andererseits war er ein rebellischer Geist, der es auch liebte, im Rampenlicht zu stehen. Mit der Nachahmung des damals viel gelesenen Trivialromans "Mimili" und der Benutzung des Namens dieses Autors landete er einen Bestseller. Der beleidigte Autor Clauren zerrte ihn vor Gericht, Hauff ging aber als Sieger aus dem Prozess hervor und nahm dies zum Anlass, gleich wieder einen Text zu schreiben, die so genannte "Controvers-Predigt". Nicht nur die Geschichten von Hauff enthalten so manche Räuberpistole, auch sein Leben scheint zuweilen so verlaufen zu sein. Die Zuhörer schmunzelten und waren erstaunt, als sie hörten, dass der Fortsetzungsroman "Mimili" bis 2008 auf dem Index jugendgefährdender Schriften stand. Mit dem Roman "Lichtenstein" begründete Hauff das Genre des historischen Romans, das sich noch heute großer Beliebtheit erfreut.

Situationskomik zählte zu den großen Stärken des Autors, wie Züfle betonte und anhand einiger Beispiele verdeutlichte. Berufsbezeichnungen wie Ober- und Unter-Teppichläufer finden sich nur bei Hauff.

Otto Züfle führte noch viele Beispiele an, die das große Talent Hauffs als Autor aufzeigten, ließ aber ganz bewusst "Das kalte Herz" weg und lud die Zuhörer ein, Genaueres darüber bei einem Museumsbesuch oder einer Führung durch ihn zu erfahren.