Baiersbronn-Klosterreichenbach. Bei der Feuerwehrabteilung Klosterreichenbach steht am Samstag, 3. Juni, die Übergabe des neuen Löschfahrzeugs (LF) auf dem Programm. Das LF 8 hat 32 Jahre lang treue Dienste bei der Feuerwehr geleistet. Um bei Notfällen weiterhin schnell und sicher helfen zu können, sei es notwendig geworden, das Fahrzeug durch ein modernes und leistungsfähiges Löschgruppenfahrzeug LF 10 zu ersetzen, so die Feuerwehr. Die offizielle Übergabe wird am Samstag ab 16 Uhr in der Murgstraße 21 gefeiert. Nach der offiziellen Übergabe um 16 Uhr steht ab 17 Uhr eine Schauübung auf dem Programm. Ab 19 Uhr sorgt Dirk Bohnert für Musik. Ab 15 Uhr wird bewirtet – auch mit Kaffee und Kuchen. Am Montag bewirtet die Feuerwehr beim Pfingstmontagsmarkt in Klosterreichenbach.