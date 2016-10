Baiersbronn Neue Studiobühne schmiedet wieder Pläne

Vereinsvorsitzender Otto Gaiser ließ bei dem Treffen anhand einer Präsentation die letzte Produktion Revue passieren. Er ging auf den Start im Herbst vor einem Jahr ein. Nach der Absage von Stefanie Bauer habe in kurzer Zeit ein neuer Regisseur gefunden werden müssen. Rob Doornbos, den die Gruppe bereits aus einem Workshop kannte, stand kurzfristig zur Verfügung und übernahm die Inszenierung des Sommertheaters. Schnell wurde ein Stück gefunden und den Gegebenheiten der Studiobühne angepasst. So wurde nach intensiver Probenarbeit im Juli mit dem Stück "Arsen und Spitzenhäubchen" auf der Freilichtbühne im Klosterhof in Klosterreichenbach Premiere gefeiert.

Insgesamt könne die Gruppe auf eine erfolgreiche Inszenierung stolz sein, so Gaiser. Das Ambiente des Klosterhofs und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen hätten das Theatervergnügen für die Besucher abgerundet. Leider hätten die Besucherzahlen ein wenig hinter den Erwartungen gelegen. Aufgrund der Fußball-EM waren nur acht Spieltermine angesagt, und obwohl nur an einem Abend die Aufführung wegen des Wetters in den Gemeindesaal verlegt werden musste, sei nur eine Auslastung von 71 Prozent erreicht worden.

Bereits während der Aufführungen wurde die Fortführung der Regiearbeit mit Rob Doornbos beschlossen. Für die Sommersaison 2017 stehen die Akteure nun in den Startlöchern. Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr treffen sich die Theatermacher im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums zu einer ersten konzeptionellen Sitzung. Dabei wird vor allem die Stückwahl thematisiert, aber auch der Wunsch nach einem Wechsel des Spielorts aus den Reihen der Akteure. Die Neue Studiobühne lädt dazu alle ein, die sich in der kommenden Freilichtsaison einbringen wollen, sei es auf der Bühne, beim Bühnenbau, bei der Maske oder den Kostümen, aber auch bei rein organisatorischen oder sonstigen vielfältigen Tätigkeiten.