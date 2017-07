Am Spielplatz beim kleinen Kurpark in Schönmünzach wurden von Mitarbeitern des Baubetriebshofs – Dietmar Klumpp, Jürgen Rühling und Max Wurster – ein neues Spielgerät und eine neue Schaukel errichtet. Die Spielgeräte aus Robinienholz fügen sich gut in die Landschaft ein, so die Ortschaftsverwaltung. Foto: Ortschaftsverwaltung