Baiersbronn Neue pastorale Mitarbeiter

Michael Schemminger (34) ist verheiratet und Vater eines Kindes. Er stammt aus der Gemeinde St. Johannes der Täufer in Albstadt-Lautlingen. Nach seinem Studium an der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik in Freiburg verbrachte der gelernte Industriemechaniker seine Assistenzzeit in der Seelsorgeeinheit Baiersbronn-Seewald. Nach der Beauftragung wird er weiterhin dort im Einsatz sein.

Voraussetzung für den Dienst als Gemeindereferent ist ein Studium der Religionspädagogik oder der Praktischen Theologie an einer Hochschule oder an der Fachakademie in Freiburg. Gemeindereferenten werden vor allem eingesetzt im Religionsunterricht, in der Katechese, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Familienseelsorge oder Seniorenarbeit. Sie begleiten Menschen in ihrer konkreten Lebens- und Glaubenssituation und engagieren sich in Verkündigung, Diakonie und Liturgie. Sie vernetzen Initiativen, gestalten Kirche und Gesellschaft vor Ort und begleiten ehrenamtliche Mitarbeiter.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind aktuell 336 Gemeindereferenten beschäftigt. Bei den Pastoralreferenten sind es 339.