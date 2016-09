Baiersbronn Neue Gesichter am Gymnasium

Mit Johanna Herb gewinnt das Gymnasium in den Fächern Sport, Latein und Geschichte gleich dreifache Verstärkung. Schon in Jugendjahren als Trainerin im Leistungsturnen tätig, entstand in ihr früh der Wunsch, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Nach dem Studium in Heidelberg und dem Referendariat in Weingarten bei Stuttgart tritt Johanna Herb nun ihre erste Stelle als Studienrätin an. Die herzliche Aufnahme durch Kollegium und Schüler habe ihr den Einstieg leicht gemacht. "Ich freue mich, das RvWG durch meine Freude am Unterricht voranzubringen", so Johanna Herb.

Als Lehrer für die Fächer Mathematik und Geografie ist seit diesem Schuljahr auch Studienrat Andreas Trick am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium tätig. Aufgewachsen in Loßburg-Wittendorf und Neuenbürg, studierte er in Karlsruhe und durchlief anschließend das Referendariat in Königsbach-Stein. Am RvWG zu unterrichten, bedeutet für ihn zugleich, mit seiner Familie in seine "alte Heimat" zurückzukehren. "Es freut mich, wieder hier zu leben." Für seine Arbeit mit den Schülern ist es ihm besonders wichtig, die Freude an seinen Fächern weitergeben.

Außerdem ergänzt Studienrat Jascha Lehnkering mit den Fächern Mathematik und Sport das Kollegium des RvWG. Nachdem er seine Studien- und Referendariatszeit in Karlsruhe verbracht hat, freut er sich, dass es ihn nun in den "landschaftlich sehr schönen Raum Baiersbronn" verschlagen habe. In seiner Heimat Karlsruhe möchte der passionierte Sportler weiterhin als Handballer in der vierten Liga aktiv bleiben.