Baiersbronn Neue Botschafterinnen für Luftikus

Astrid Rüsing, die ihren letzten Arbeitstag in Baiersbronn hatte, übergibt ihre Stelle an Markus Albert. Nach zweieinhalb Jahren geht sie wieder ganz an ihre alte Wirkungsstelle ins Haus Berghof nach Betzweiler zurück. "Ich bin dort seit 23 Jahren und habe in den vergangenen Jahren 50 Prozent dort und 50 Prozent im Kinderhaus Luftikus gearbeitet, um es mit aufzubauen", erklärt Astrid Rüsing. Auf Dauer habe man aber gesehen, dass es mit einer 50-Prozent-Stelle in beiden Häusern nicht gehe, daher nun diese Entscheidung.