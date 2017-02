Baiersbronn Neben dem Sport kommt die Geselligkeit nicht zu kurz

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Bei der Hauptversammlung des Tennisvereins Klosterreichenbach im Gasthaus Schützen gab Vorsitzender Jörg Finkbeiner einen humorigen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Besonders ging er auf gesellschaftliche Aktivitäten wie Flammkuchenabend, Currywurstessen und – neu – das vorweihnachtliche Treffen am Tag vor Heiligabend ein. Sein Fazit mit einem Augenzwinkern: Wenn es auch mit sportlichen Leistungen bei einigen Mitgliedern nicht mehr so weit her ist – beim Feiern laufen sie immer zu Hochform auf.