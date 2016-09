Baiersbronn Nationalpark erweitert Weideflächen

Ebenfalls das erste Mal zu Gast auf den Hochflächen des Nationalparks war die Herde robuster Bündner Strahlenziegen von Ute Svensson. Die Wanderschäferin kennt das Gebiet gut, bereits seit vielen Jahren zieht sie mit ihren Schafen vom Seibelseckle bis zur Alexanderschanze. Für ihre Hochgebirgsziegen waren die Gehölze und Stauden auf dem felsigen Gelände ein kulinarischer Leckerbissen. Die Schafe und Ziegen ihrer Kollegin Marianne Dinger sind dagegen auf den Bergheiden der höchsten Erhebung des Nordschwarzwalds, der an den Nationalpark angrenzenden Hornisgrinde, auf über 1000 Höhenmetern unterwegs. Rund um den Schliffkopf grasen bereits seit 20 Jahren die Hinterwälder Rinder von Gerold Wein. "Ohne sie hätte der Schliffkopf heute längst ein ganz anderes Aussehen, und viele Offenland liebende Tier- und Pflanzenarten kämen heute dort nicht mehr vor", ist sich Förschler sicher.

Die Auswirkungen der Beweidung und die Entwicklung der verschiedenen Flächen müssen wissenschaftlich dokumentiert und begleitet werden. Zahlreiche Studenten fanden so bereits spannende Themen für ihre Bachelor- oder Masterarbeiten. Langfristig soll aus den einzelnen "Grindeninseln" entlang der B 500 zwischen Alexanderschanze und Ruhestein ein durchgängiges Grindenband entstehen, was dann drei Prozent der Nationalpark-Fläche umfassen würde. Dadurch wäre wieder ein durchgängiger Austausch zwischen den einzelnen Populationen der Offenflächen möglich – eine wichtige Voraussetzung für das Überleben einiger besonders bedrohter Arten im Schwarzwald, heißt es von der Nationalparkverwaltung.

Ganz ohne menschliches Zutun kommt die Landschaftspflege im Nationalpark nicht aus. Deshalb findet am Samstag, 10. September, ab 13.30 Uhr wieder die Schliffkopfaktion statt, bei der Helfer die Grinden auslichten. Treffpunkt ist der Parkplatz Steinmäuerle unterhalb des Schliffkopfhotels. Wegen Bauarbeiten bittet die Nationalparkverwaltung darum, die Parkplätze rund ums Hotel zu nutzen. Es wird empfohlen, Handschuhe mitzubringen und, so vorhanden, auch Handsägen und Astscheren. Die Aktion findet nur bei trockenem Wetter statt. Bei unsicherer Wetterlage kann am Aktionstag ab 9.30 Uhr unter Telefon 07449/ 92 99 80 angefragt werden, ob die Aktion stattfindet.