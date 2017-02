Baiersbronn. Auch in Baiersbronn starten die Narren in die heiße Phase. Am Schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, findet der Rathaussturm statt. Beginn des Narrenspektakels mit Guggenmusik und Bewirtung am Museumsplatz ist um 17.03 Uhr. Veranstalter sind die Narrenzunft Baiersbronn und die Baiersbronner Waldgeister. Am Fasnetssonntag, 26. Februar, ab 10 Uhr wird in der katholischen Kirche im Pappelweg zusammen mit den Baiersbronner Narrenzünften und der Guggamusik Grenzweg-Sinfoniker vom Kniebis ein Narrengottesdienst gefeiert. Auch die Gottesdienstbesucher können kostümiert in die Kirche kommen. Anschließend gibt es einen Ständerling.