Baiersbronn Nachwuchs zeigt sich rund um die Uhr einsatzbereit

Der angenommene Wohngebäudebrand war der erste Einsatz, den die Jugendfeuerwehren aus den Abteilungen Baiersbronn, Mitteltal und Tonbach bewältigen mussten, berichtet die Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehren hatten kurz zuvor ihr Lager im Feuerwehrhaus Baiersbronn für den sogenannten Berufsfeuerwehrtag eingerichtet. In diesem 24-stündigen Dienst sollen sich die Jugendlichen wie bei der Berufsfeuerwehr fühlen. Mit allem was dazugehört: gemeinsam Kochen, Übernachten und den Ernstfall trainieren. Immer unterbrochen von unregelmäßigen Einsätzen, wobei die Jugendlichen nicht wussten, wann diese Alarme kommen und was von ihnen gefordert wird – so auch beim ersten Einsatz.

Schnell wurde eine Wasserversorgung aufgebaut, während sich drei Trupps zur Personenrettung in das mit Disconebel verrauchte Gebäude begaben. In kurzer Zeit wurde die vermisste Person gefunden und ins Freie gebracht. In der Zwischenzeit rettete die Drehleiterbesatzung auch eine Person vom Balkon. In der anschließenden Nachbesprechung zeigten sich die Betreuer sehr zufrieden mit der Leistung und der reibungslosen Zusammenarbeit der Abteilungen.

Zurück im Gerätehaus, stärkten sich die 18 Jungen mit Spaghetti Bolognese, bevor es zum Schlauchbootfahren auf die Murg ging. Später war im Feuerwehrhaus Freizeit angesagt. Diese dauerte jedoch nicht lange. Denn schon kurz nach 16 Uhr wurde ein Waldbrand in der Ellbachstraße in Mitteltal gemeldet.