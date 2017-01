Baiersbronn Nach Tod des Vaters brechen alte Scharmützel wieder aus

Die Plätze im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums waren gut besetzt, als Johanna Günther mit einem Satz aus der Mondscheinsonate von Beethoven die Zuhörer einstimmte.

Bürgermeister Michael Ruf stellte bei seiner Begrüßung Karl-Heinz Ott vor. Der Autor wurde 1957 in Ehingen an der Donau geboren und lebt heute bei Freiburg. Nach dem Studium der Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaft arbeitete er an verschiedenen Theatern und bis 1995 als Chefdramaturg am Theater Basel.

Seither ist er freischaffender Schriftsteller. Außer Romanen und Essays schreibt er auch zusammen mit Theresia Walser erfolgreiche Theaterstücke. Neben vielen Auszeichnungen erhielt er zuletzt 2014 den Wolfgang-Koeppen-Preis.