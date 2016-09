Baiersbronn Nach Jahren wird Wunsch wahr

Baiersbronn-Schönmünzach/ Zwickgabel. "Es war das erste Problem, was mir der Ortsvorsteher bei unserem ersten Treffen gezeigt hat", erläuterte Landrat Klaus Michael Rückert schmunzelnd bei einem kleinen Zusammentreffen nach Beendigung der Baumaßnahme. Über das Treffen informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. "Der Landkreis ist glücklich und froh", so Rückert, "dass wir die Maßnahme nun umsetzen und finanzieren konnten."

Ortsvorsteher Erwin Zepf hob hervor, dass er sich zwölf Jahre lang für die Umsetzung der Sanierung stark gemacht habe. Er erläuterte, dass es auch durch Änderungen der Rahmenbedingungen oft zu Verzögerungen bei der geplanten Umsetzung gekommen sei. Aber die Anwohner und auch er seien nun froh, dass die Sanierung erfolgt sei.

Eugen Rebstock vom Straßenbauamt in Freudenstadt erläuterte die Maßnahme. Konkret wurden in der Ortsdurchfahrt Zwickgabel die Asphaltdeckschicht sowie die Straßeneinläufe, Schachtabdeckungen und Bordsteine erneuert. Auf der Außenstrecke zwischen Schönmünzach und Zwickgabel wurde der Fahrbahnaufbau durch die Aufbringung einer Tragdeckschicht verstärkt. Insgesamt wurden auf einer Länge von 3,3 Kilometern etwa 2800 Tonnen Asphalt mit einer Gesamtfläche von fast 17 500 Quadratmetern eingebaut. Nach der öffentlichen Ausschreibung im Mai 2016 war der Auftrag mit einem Kostenvolumen von rund 240 000 Euro an die Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler vergeben worden. Rebstock zeigte sich erfreut und dankbar, dass man anstatt eines vormals geplanten Vollausbaus nun mit einer Sanierung eine gute Lösung gefunden habe, die auch finanzierbar gewesen sei. Rebstock und Karl-Helfried Rath hoben hervor, mit welcher vorbildlichen Kooperation und Hilfsbereitschaft seitens der Bevölkerung und der Anwohner die Maßnahme innerhalb von zwei Wochen umgesetzt werden konnte.