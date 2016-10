Baiersbronn-Röt. Der Musikverein Röt-Schönegründ veranstaltet am Sonntag, 9. Oktober, ein Herbstfest im Kurhaus in Röt. Ein Erntedankgottesdienst eröffnet die Feier um 10.30 Uhr. Dieser wird von Kindern des Kindergartens umrahmt. Ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein mit Blasmusik. Ein Mittagstisch mit Schlachtplatte und weiteren Gerichten wird angeboten. Am Nachmittag werden die Nachwuchsmusiker des Vereins mit einem Vorspiel zur Unterhaltung beitragen. Ein Herbstmarkt mit Selbstgemachtem und ein Eventmobil für Kinder runden das Fest ab. Neben Kaffee und Kuchen sollen Zwiebelkuchen und neuer Wein die Gäste auf einen goldenen Herbst einstimmen.