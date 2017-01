Baiersbronn. Auch diesmal nehmen wieder Schüler der Jugendmusikschule Baiersbronn am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" teil. Aus der Gesangsklasse der Musiklehrerin Heidrun Hahn stellen sich Beate Mohr und Aaron Ahlbrecht und aus der Klavierklasse Lilli Heinle der siebenjährige Eric Heinert dem Wettbewerb. Begleitet von Kevin Dilper findet im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums am kommenden Donnerstag, 27. Januar, ab 20 Uhr ein öffentlicher Probelauf statt, bei dem Interessierte willkommen sind. Austragungsort des Regionalwettbewerbs ist in diesem Jahr am 28. und 29. Januar Nagold.