Baiersbronn. Das Weihnachtskonzert des Kirchenchors Obertal findet am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Obertal statt. Unter der Leitung von Anneliese Würth werden Lieder und Arien aus verschiedenen Musikepochen vorgetragen. Chor und Solisten, darunter Heike Stoll-Dieterle (Gesang), Martin Dieterle (Soloflöte) und Stefan Dieterle (Orgel), sowie das Blockflötenensemble Obertal und ein kleines Orchester stellen mit Werken in unterschiedlichsten Besetzungen die Geburt Christi in den Mittelpunkt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.