Baiersbronn Musik zum Lob Gottes

Baiersbronn-Obertal. Pfarrerin Carmen Hoffmann begrüßte neben den Gemeindemitgliedern vor allem die Musiker des Posaunenchors Obertal und Bezirksposaunenwart Matthias Böhringer zum festlichen Gottesdienst, den der Posaunenchor Obertal musikalisch gestaltete. In ihrer Predigt nahm die Pfarrerin Bezug auf das Gleichnis von den Schwestern Martha und Maria, die Jesus in ihrem Haus begrüßen. Während Martha eifrig damit beschäftigt ist, den Herrn und seine Jünger in ihrem Haus willkommen zu heißen und zu verköstigen, setzt Maria sich zu Jesus’ Füßen und lauscht aufmerksam seinen Worten. Auf die Bitte Marthas an Jesus, Maria zu ermahnen, dass auch sie sich an den häuslichen Aufgaben zu beteiligen habe, unterstützt Jesus Marias Entscheidung für das Zuhören. In der Predigt wurde deutlich, dass beides, das aktive Dienen der Martha und die Entscheidung für ein Zuhören, im Grunde genommen zusammen gehören.

Auf den Posaunenchor und seine Mitglieder bezogen meinte die Pfarrerin, dass beide Eigenschaften hier vonnöten seien. Einerseits bringe man keinen Ton zustande, wenn man nicht aktiv sein Instrument blase, andererseits gelinge auch kein Musikstück ohne das Hören auf die Mitspieler und auf die Töne der anderen. "Die Spannung zwischen Tun und Hören ist nicht aufzulösen", betonte Carmen Hoffmann abschließend. "Wir brauchen beides."

Es folgten die Ehrungen von Mitgliedern des Posaunenchors, die bereits 25 Jahre und mehr dabei sind. Vorstandsmitglied Erich Günter freute sich, sechs Mitglieder für insgesamt 200 Jahre Mitgliedschaft auszuzeichnen und betonte, dass man stets mit seinem Instrument zum Lob Gottes geblasen habe. Zusammen mit Matthias Böhringer vom Bezirksposaunenchor und der Dirigentin Susanne Wagner-Braun zeichnete er mit Urkunden und einem Präsent zunächst Bernhard und Stefan Günter sowie Thomas Möhrle für 25 Jahre Mitgliedschaft im Posaunenchor Obertal aus. Es folgte die Ehrung von Rudi Preinesberger für 30 Jahre Mitgliedschaft, Wilhelm Gaiser kann gar auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Die Ehrung von Friedhold Günter für 60-jährige Mitgliedschaft nahm Matthias Böhringer gesondert vor und sprach dem Musiker einen "Riesendank" im Namen des Bezirksposaunenchors aus.