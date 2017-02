Baiersbronn Musik im Geist der 60er-Jahre

Baiersbronn. "Dylan Night": Unter diesem Motto präsentieren Hajo Lorenz (Gesang, Gitarren, Lapsteel) und Michael Zumstein (Gesang, Gitarre, Mandoline, Harp) am Samstag, 11. Februar, ab 21 Uhr einen Abend mit Songs von Bob Dylan in der "Kellerassel" in Baiersbronn. "Individuelle Aneignung des Materials" ist die Devise des seit nunmehr 14 Jahren bestehenden Freiburger Projekts "Dylan Night" – und die gelingt immer wieder auf einfühlsame und melodiöse Weise, wie es im Pressetext des Duos heißt.