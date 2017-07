Baiersbronn Musical über Luther

Die Kinder tauchen ein in die Welt des Mittelalters. Sie lernen lateinische Lieder, schlafen auf Strohsäcken, schreiben mit Federn und lernen das Leben von Martin Luther kennen. Am Samstag, 8. Juli, haben die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt. Sie führen das Musical Martin Luther in der Marienkirche in Baiersbronn auf. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Kinder werden bei der Aufführung von Instrumentalisten und einem Elternchor begleitet. Zum Musical gehören fetzige Lieder und mittelalterlicher Tanz.