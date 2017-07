Baiersbronn Mountainbiken und Kulinarik satt

Nach dem Ausbau des Mountainbike-Wegenetzes im Sommer 2016 konnten die Teilnehmer bei der mehrtägigen Veranstaltung die neuen Strecken ausgiebig testen. Über das Camp informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Ganz- und Halbtagestouren führten die Teilnehmer in kleinen Gruppen zu einigen der schönsten Plätze Baiersbronns. Ob Einsteiger oder Profi – dank verschiedener Leistungsklassen war für jeden das Passende dabei. Genussstationen am Mittag und ein gesellig-kulinarisches Abendprogramm belohnten für die Anstrengung am Tag. In Baiersbronn wurde im Sommer 2016 das Wegenetz im Wanderhimmel um ein vielseitiges Mountainbikenetz mit 400 Kilometern, elf Touren und bis zu 31 Prozent Singletrails erweitert.

Beim Baiersbronner Trail- und Genusscamp standen die Räder für ein Wochenende beinahe nicht mehr still: Unter Anleitung von zertifizierten Mountainbike-Tourist-Guides der Baiersbronner Bikegruppe erkundeten Freunde des Bikesports unter Gleichgesinnten die schönsten Trails, Ecken und Plätze der Nationalparkgemeinde – vorbei an beeindruckenden Wasserfällen und Karseen.

Der Genuss kam ebenfalls nicht zu kurz: beim Essen in verschiedenen Stationen der Baiersbronner Hotellerie und Gastronomie, während der Touren bei Pausen an Genussplätzen, bei Livemusik und einem Barbecue.