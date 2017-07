Baiersbronn-Obertal. Schwer verletzt wurde am Samstag gegen 15.20 Uhr ein 38-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 401. Der Mann befuhr als zweiter Mann einer Vier-Personen-Gruppe mit seinem Motorrad die Landesstraße 401 vom Ruhestein kommend in Fahrtrichtung Baiersbronn. In einer scharfen S-Kurve verlor er laut Polizeibericht aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Er schleuderte gegen einen gegenüberliegenden Hang und wieder auf die Fahrbahn zurück. Dabei zog er sich, obwohl er Schutzkleidung trug, schwere Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.