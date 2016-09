Baiersbronn Motorrad-Fahrschülerin stirbt bei Unfall

Die 35-jährige Bikerin war gegen 12.45 Uhr zusammen mit einem weiteren Motorrad-Fahrschüler und zwei Fahrlehrern - ebenfalls auf Motorrädern - in Richtung Schwarzwaldhochstraße unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve im unteren Drittel der kurvigen Strecke geriet die vorausfahrende Fahrschülerin mit dem von ihr benutzten Fahrschul-Motorrad des Typs Indian Scout trotz langsamer Geschwindigkeit zu weit nach links auf den Gegenfahrstreifen.

Just in diesem Moment kam in der Kurve eine 54-jährige Golf-Fahrerin und hinter ihr zwei weitere Motorradfahrer entgegen. Zwischen dem Golf und der noch ungeübten Bikerin kam es zu einem Streifvorgang, in deren Verlauf die 35-Jährige mit der Indian stürzte. Dabei wurden auch noch die beiden Motorradfahrer hinter dem Golf in den Unfall verwickelt.

Während sich die beiden BMW-Fahrer bei dem folgenden Sturz nur leichte Verletzungen zuzogen, wurde die 35-jährige Fahrschülerin bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.