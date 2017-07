Baiersbronn Mokka zum Gedenken an Julius Euting

Baiersbronn/Ruhestein. Julius Euting, auch als "Ruhesteinvater" bekannt, hat es einst in seinem Testament festgelegt: Immer an seinem Geburstag solle an seiner Grabstätte beim Wildseeblick arabischer Mokka getrunken werden. Eutings Wunsch wurde erfüllt. Seit vielen Jahren wird immer am 11. Juli, dem Geburtstag Eutings, am Wanderweg vom Ruhestein zur Darmstädter Hütte an Wanderer Mokka ausgeschenkt. Dazu laden die Julius-Euting-Gesellschaft Tübingen und der Heimat- und Museumsverein für Stadt und Kreis Freudenstadt wieder für den kommenden Dienstag ein. Zwischen 14.30 bis 17 Uhr bietet die Julius Euting-Gesellschaft jedem Besucher eine Tasse heißen Mokka an. Die Euting-Grabstätte liegt am Wanderweg vom Ruhestein zur Darmstädter Hütte, dem Westweg beim Wildseeblick, und ist gut erreichbar über den Parkplatz Ruhstein an der Schwarzwaldhochstraße.

Der gebürtige Stuttgarter Julius Euting (1839 bis 1913) war Honorarprofessor für orientalische Sprachen an der Universität Straßburg und dort auch als Bibliotheksdirektor an der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek tätig. Er war auch ein Förderer des Schwarzwaldvereins und des Vogesenclubs. Als Wissenschaftler hat Euting oft das östliche Mittelmeergebiet und Arabien bereist. Auf einer Forschungsreise 1883/84 in Inner-Arabien legte er etwa 2300 Kilometer auf Pferden und Kamelen zurück.