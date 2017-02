Baiersbronn Mogli zu Gast im Schwarzwald

Baiersbronn. Die Geschichte des kleinen Mogli und seine Abenteuer im indischen Dschungel sind spätestens seit der Walt-Disney-Verfilmung aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken.

In einer neuen Version erzählt das Theater Lichtermeer die Abenteuer des kleinen Menschenjungen Mogli, der von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan in den Dschungel zurückkommt, wird Moglis bis dahin unbetrübtes Leben bedroht. So begibt er sich auf eine spannende Reise und begegnet all den liebenswürdigen, gefährlichen, skurrilen und hinterlistigen Bewohnern des Dschungels: Baghira, dem Panther, Balu, dem Bären, der Affenbande, Hathi, dem Elefanten, Kaa, der Schlange und natürlich auch Shir Khan. Das Theater Lichtermeer verspricht ein Abenteuer voller Tanz und Gesang, ergänzt durch Schattenspiele und Handpuppen, inmitten einer vielseitig bespielbaren Dschungel-Kulisse. Bereits mehr als 50 000 Gäste haben die erste Produktion "Peter Pan – das Nimmerlandmusical" aus dem Jahr 2013 gesehen. Nun folgt "Das Dschungelbuch". Buch und Musik stammen auch in der zweiten Produktion aus der Feder des Komponisten und Theaterautors Timo Riegelsberger.

Nach der Vorstellung kommen die Darsteller in das Foyer und stehen für Fragen, Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung.