Baiersbronn Models, Prachtstücke und Kultmusiker

Über 120 automobile Klassiker werden vom 22. bis 25. September über die Rallye-Strecke der Baiersbronn Classic durch den Schwarzwald rollen und lassen so den Geist des Ruhestein-Bergrennens vom 21. Juli 1946 wieder aufleben – den Tag, an dem der Motorsport im Nachkriegsdeutschland seinen Neubeginn feierte. Und gefeiert wird auch diesmal wieder: Am Sonntag, 25. September, wird das ganze Ortszentrum zur Bühne – für Oldtimer und vieles mehr.

Das Publikum wird Wertungsrichter bei der Oldtimerschau

Wie es sich für ein Rallye-Wochenende gehört, stehen automobile Klassiker im Mittelpunkt. Zwischen 10 und 17 Uhr findet rund um den Ortskern wieder das Oldtimertreffen mit Fahrzeugschau statt. Gezeigt werden Veteranen, Old- und Youngtimer bis zum Baujahr 1984. Sie verteilen sich auf rund 50 Standplätzen um den vorderen und hinteren Rosenplatz, in der Rosenplatzstraße, auf dem Parkplatz Wilhelm-Münster-Straße sowie vor der Volksbank. Die Besucher schlüpfen dabei in die Rolle der Wertungsrichter und wählen unter den ausgestellten Oldtimern ihren Favoriten. Ab 16 Uhr wird dann auf der Bühne auf dem Rosenplatz das "schönste Auto" prämiert. Einen Preis gibt es dabei aber nicht nur für die drei top prämierten Fahrzeuge, sondern auch für die Richter im Publikum. Ein Höhepunkt wartet am Sonntag auf der Musikbühne: Am Mittag tritt Hansy Vogt mit seinen "Feldbergern" auf. Die Band aus dem Hochschwarzwald genießt inzwischen Kultcharakter. Die Liste aus Preisen, Auszeichnungen und Erfolgshits der Musiker ist fast so beeindruckend wie der Streckenplan der Baiersbronn Classic, so die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Mit ihrer Bühnenshow bringen die "Feldberger" von 12.15 bis 13 Uhr und von 14 bis 14.40 Uhr Stimmung auf den Rosenplatz. Dort geht es ab 10 Uhr gemütlich mit einem Weißwurstfrühstück und einem Frühschoppenkonzert des Trachtenblasorchesters Baiersbronn los.