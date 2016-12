Baiersbronn Mitteltaler Bläser für ihren Einsatz geehrt

Allen Jubilaren dankte der Posaunenchor mit Urkunden und einem kleinen Geschenk für ihren Einsatz und ihre Treue.

Zurzeit hat der Posaunenchor Mitteltal zwei Jungbläser in der Ausbildung, die mit Begeisterung dabei sind. Neu- oder Wiedereinsteiger sind jederzeit willkommen, teilt der Posaunenchor mit.

Im nächsten Jahr feiert der Chor sein 110-jähriges Bestehen. Dazu gibt er am Samstag, 8. April, ein Konzert in der evangelischen Christuskirche in Mitteltal. Dabei wird der Posaunenchor von befreundeten Bläserkollegen und der Band der evangelischen Jugend Mitteltal unterstützt und begleitet.