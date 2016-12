Baiersbronn Mitarbeiter stehen für Erfahrung

Firmeninhaber Bernd Bühner stellte seinen Betrieb vor, der 1954 von seinem Großvater Ernst Bühner, seinem Vater Siegfried Bühner und seinem Onkel Otto Pfau in einer Garage gegründet worden war. 1956 fand dann die Grundsteinlegung für den Neubau am heutigen Standort in der Saarstraße statt, 2008 wurde der Betrieb an die Junioren Bernd Bühner und Ralf Pfau übergeben, 2013 übernahm Bernd Bühner die alleinige Geschäftsführung. Seine Frau Kerstin und sein Sohn Felix arbeiten ebenfalls im Unternehmen. Die Firma beschäftigt 26 Mitarbeiter und hat derzeit einen Auszubildenden. Das metallverarbeitende Unternehmen, das sowohl Einzelstücke als auch große Stückzahlen produziert, hat sich als Zulieferbetrieb zahlreicher Unternehmen in Baden-Württemberg einen Namen erarbeitet.

Sorgen bereitet Bühner die Konkurrenz aus dem europäischen Ausland. Wenn Produktionsmaschinen durch die Europäische Union gefördert werden und dadurch ein ruinöser Preiskampf entsteht, sieht er den Produktionsstandort Baden-Württemberg bedingt durch höhere Löhne in Gefahr. Eine weitere Sorge bereite die Suche nach Auszubildenden.

Bei einem Rundgang machten sich Katrin Schütz und Norbert Beck ein Bild vom Betrieb. Bühner betonte, wie wichtig die gut ausgebildeten Mitarbeiter sind. Manche Maschine kostet fast eine halbe Million Euro, und es wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig investiert. Dies bestätigte der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Andreas Züfle, der vor 30 Jahren seine Ausbildung in dem Unternehmen absolviert hat.