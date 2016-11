Baiersbronn Mit Vereinen verbunden

Beim Preisbinokelturnier im Sportheim in Mitteltal nutzte er die Gelegenheit, das Geldgeschenk zu überreichen, auch in Erinnerung an seinen verstorbenen Vater. Das 110-jährige Bestehen des Sportfachgeschäfts Faisst in Mitteltal hat die Familie zum Anlass genommen, ihren Kunden und den Vereinen in der Gemeinde für ihre langjährige Treue zu danken. Die Spendensumme wurde auf einige Vereine der Gemeinde aufgeteilt – in größere und kleinere Spendenbeträge.

Erich Uihlein, Vorsitzender des SV Mitteltal-Obertal, dankte der Familie Faisst für ihr Engagement, das seit vielen Jahrzehnten eine tiefe Verbundenheit mit den Vereinen zeige