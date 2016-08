Baiersbronn Mit Live-Musik das Jubiläum feiern

Produkte aus der Region sind dem Chef wichtig

"Auch bei den Getränken versuchen wir immer mit der Zeit zu gehen und bieten Trendgetränke und Cocktails an", so Jürgen Schulzke. Das Essen auf der Speisekarte hat sich seit 25 Jahren bewährt: Große Salatteller und belegte Fladenbrote sind weit über die Gemeindegrenzen bekannt. "Natürlich haben wir auch immer wieder saisonale Gerichte auf der Karte. Es ist uns wichtig, dass Produkte aus der Region verwendet werden, wie zum Beispiel das Fladenbrot, das seit der Gründung von einem einheimischen Bäcker geliefert wird".

Das Team des "Schaukelpferds" ist seit Bestehen des Baiersbronner Weihnachtsmarktes mit von der Partie und bietet dort Speisen und Getränke an.

Vierteilige Konzertreihe zum Geburtstag

Seit rund fünf Jahren hat Jürgen Schulzke die kulturellen Veranstaltungen für sich entdeckt und organisiert in seiner Bier- und Weinstube regelmäßig kleine Konzerte. Unter dem Motto "Live im Schaukelpferd" treten bekannte Singer-Songwriter auf. Zum 25. Geburtstag hat Schulzke nun eine vierteilige Konzertreihe gestartet. Mit den bekannten Sängerinnen Christina Martin und Ann Vriend bot er bereits im Frühjahr diesen Jahres erfolgreiche Veranstaltungen an. Im September und November werden "On a Sunday" und "Linda Kreuzen" noch den im "Schaukelpferd" auftreten. "Das sind keine unbekannten Größen in der Szene und sicher einen Besuch wert", verspricht der Veranstalter. Weitere Konzerte sollen laut Besitzer folgen.

"Die Zeit ist einfach brutal schnell vergangen. Wir haben viel erlebt und viele Stammgäste zeigen, dass wir vor einem Vierteljahrhundert genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ein Dank geht an die Gäste für ihre langjährige Treue und an die Mitarbeiter der vergangenen 25 Jahre."