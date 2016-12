Baiersbronn Mit Herzlichkeit für die Gäste da

Neben Wohlfahrt wurde sein langjähriger Chef-Pâtissier Pierre Lingelser für seine Dienste gefeiert. Seit 20 Jahren leitet der gebürtige Elsässer die Geschicke der süßen Küche, und "stets verzaubert er mit feinen wie innovativen Köstlichkeiten zum großen Finale eines Menüs", heißt es im persönlichen Ehrungsschreiben der Gastgeberfamilie. Für ihre wertvolle Unterstützung im gleichen Zeitraum und ihr besonderes Gespür für Gäste wie Kollegen wurde Empfangsmitarbeiterin Silke Kröller geehrt, und auch Restaurantdirektor Michael Kröller, verantwortlich für die Serviceabläufe des Fünf-Sterne-Hotels, gehört zu den Jubilaren. "Mit Humor und Kompetenz sind sie sowohl für unsere Gäste als auch unsere Mitarbeiter seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im Team der Traubianer", dankte der Hotelier seinem Abteilungsleiter. Mit persönlichen Worten ehrte Heiner Finkbeiner zudem Haustechniker Paul Dörrer für sein Lebenswerk: "Seit mehr als 40 Jahren bist du ein wahrer Freund, und nicht nur bei anstehenden Baumaßnahmen suchen wir immer deinen Rat. Keiner kennt die Traube so in- und auswendig wie du, und wir sind sehr dankbar, dass du selbst als Pensionär das Technikteam noch tatkräftig unterstützt."

Für ihre Betriebstreue dankten die Gastgeber darüber hinaus den Zimmerdamen Alexandra Maria Dias Teixeira, Sarah Ali, Fernanda Goncalves do Horto Gaspar, Helena Teixeira De Carvalho Rodrigues sowie Siegfried Landvoigt aus dem Küchenteam des Restaurants Silberberg.

Ein großes Lob ging an den "Traube"-Nachwuchs: "Der Ausbildungsjahrgang 2016 sowie vordere Plätze bei den IHK-Prüfungen und diversen Gastronomiewettbewerben haben uns in diesem Jahr besonders in unserer Aufgabe als Ausbilder bestärkt", so Heiner Finkbeiner.