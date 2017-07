Baiersbronn Mit Herzblut für den Posaunenchor

Baiersbronn-Schwarzenberg. Viele schöne Musikstücke des Posaunenchors und eine schwäbische Predigt von Pfarrer i.R. Albrecht Speidel prägten die Posaunenfeierstunde. Das Jubiläum 500 Jahre Reformation hatte der Posaunenchor unter der Leitung von Karl Großmann zum Anlass für eine feierliche Umrahmung des Gottesdienstes genommen. Mit der festlichen Komposition "Intrada" des Barockkomponisten Johann Hermann Schein (1586 bis 1630) hatten die Bläser die Feierstunde in der Kirche eröffnet.

Beitrag zum Lutherjahr

Pfarrer Albrecht Speidel begrüßte zum "Gottesdienst mit viel schöner Posaunenmusik". Damit leiste der Posaunenchor seinen Beitrag zum Lutherjahr. In seiner Predigt gehe er seinem Hobby nach und halte diese auf Schwäbisch, versprach der Pfarrer, bevor die Musikanten mit einem Block von stimmungsvollen Kompositionen die Zuhörer erfreuten. "Morgenlicht leuchte" erinnerte an den Folksong "Morning has Broken" von Cat Stevens. Im Anschluss daran verteilten sich die Bläser in drei Gruppen in der Kirche und trugen den freudvollen dreichörigen Choral "Allein Gott in der Höh" von Michael Praetorius (1571 bis 1621) vor. Zuvor hatte Karl Großmann den Liedtext vorgelesen und einiges über den Komponisten erzählt. Souverän führte er als Dirigent durch die Musikstücke, und nach einem anmutigen "Credo" von Joseph Haydn (1732 bis 1809) spielte der Posaunenchor eine Reihe von "Luther-Liedern" aus dem evangelischen Gesangbuch. Die Überbrückung zwischen den einzelnen Liedern gestaltete Großmann mit den dazugehörigen Liedtexten und Worten aus der Bibel.