Baiersbronn Mit Geschäft Wunsch realisiert

Mit Übernahme wird Traum wahr

Als dann der gut gehende Betrieb 1990 zum Verkauf stand, entschloss sich Familie Reichel, das Traditionsgeschäft zu übernehmen. "Es war immer unser Wunsch, uns auf dem Land selbstständig zu machen und die Natur direkt vor der Haustür zu haben", erzählt Annegret Reichel. Neben der täglichen Arbeit im Optikergeschäft hat jeder sein ganz persönliches Steckenpferd. Andreas Reichel ist begeisterter Mountainbiker, und seine Frau Annegret seit einigen Jahren als Naturpädagogin tätig. Bei vielen Hilfsprojekten und Aktionen engagieren sich die Reichels ehrenamtlich und sind bei vielen Gemeindeaktivitäten mit dabei.

Im letzten Vierteljahrhundert hat sich das Optikergeschäft stetig weiter entwickelt und bietet individuelle Lösungen für die Kunden. Reichel und seine sieben Mitarbeiter setzen sich für ihre Kunden ein, dabei sei ihnen neben der Beratung auch die ständige Weiterbildung wichtig, betont Reichel. "Auch in Zukunft werden wir für unserer Kunden individuelle Lösungen finden und uns auf allen Gebieten weiterentwickeln", so der Inhaber. Im Jubiläumsjahr gab es neben einigen Kundenaktionen ein erfolgreiches Konzert mit "Carolin No" im Oktober, dessen Erlös an das humanitäre Projekt "Ein-Dollar-Brille" ging, für das Familie Reichel schon seit einigen Jahren tätig ist.