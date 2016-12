Baiersbronn Mit festlichen Klängen ins neue Jahr

Johannes Mayr ist ein Meister der Orgelimprovisation und beeindruckt die Zuhörer mit seinem Gespür, einer Orgel noch nie gehörte Klänge zu entlocken. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach und als Regionalkantor an St. Fidelis in Stuttgart. Seit 2011 ist er Domorganist an der Domkathedrale St. Eberhard in Stuttgart.

Mayr unterrichtete an der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik. Derzeit lehrt er Orgelimprovisation an der Musikhochschule Stuttgart. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten nationalen und internationalen Wettbewerben.

