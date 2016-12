Baiersbronn Mit Aufklärung gegen Ignoranz

Baiersbronn. Mit zahlreichen Aktionen erinnern Regierungen, Organisationen und Vereine am Welt-Aids-Tag an HIV und Aids. Auch am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium Baiersbronn hat sich in diesem Jahr auf Initiative von Erich Müller, Kursstufen-Schüler des Gymnasiums, eine Gruppe – bestehend aus Schülern der Klasse 8a sowie der Kursstufe – zusammengefunden, um über HIV und Aids zu informieren, so die Schule in einer Pressemitteilung. "Leider werden selbst in einer modernen Welt wie der unseren, in der sonst über alles so offen geredet wird, HIV und Aids gerne totgeschwiegen. Nur wenige wissen wirklich viel darüber", so Larissa Haist, Schülerin der Kursstufe, zu den Gründen, die die Schüler zu ihrem Engagement veranlasst haben.