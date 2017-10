Baiersbronn-Obertal. Ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist bei einem Unfall am Samstag gegen 4 Uhr auf der Ruhesteinstraße in Obertal entstanden. Ein stark alkoholisierter 19-jähriger Autofahrer war kurz nach dem Ortseingang von Obertal nach links von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne samt dazugehörendem Stromkasten geprallt. Ein in der Nähe geparkter Wagen wurde durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt, wie die Polizei berichtet. Die Beamten des Reviers in Freudenstadt stellten bei dem jungen Mann starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Unfallverursacher seinen Führerschein abgeben.