Baiersbronn Minibibliothek steht im Kurgarten

Baiersbronn. Bereits im Februar hatte Eva Kall aus Baiersbronn die Idee, einen solchen Schrank in der Gemeinde aufzustellen. Nachdem sie Verbindung mit Marko Burkhardt vom Hauptamt aufgenommen hatte, wurde langsam aber zielstrebig an der Umsetzung des Projekts gearbeitet.

"Es hat zwar etwas lange gedauert, doch ich bin froh, dass wir nun auch einen tollen Standort für den Schrank gefunden haben", zeigt sich die Ideengeberin zufrieden. Auf die Idee sei sie gekommen, als sie in Nagold die Bücherkiste und in Freudenstadt den Bücherbaum gesehen habe, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. "Wenn wir schon keine Bücherei mehr haben, dann haben wir wenigstens diesen Bücherschrank als Möglichkeit, Bücher zu lesen", so die lesebegeisterte Baiersbronnerin.

Auch seitens der Verwaltung ist man froh über die neue Möglichkeit, Bücher auszuleihen und auch eigene ausgelesene Bücher in den Schrank zu stellen. So funktioniert das Prinzip des Bücherschranks nämlich auf Dauer. "Dieser Schrank lebt natürlich vom Mitnehmen und Wiederbringen. Wir sind über diese Lösung sehr froh, die übrigens auch in vielen anderen Kommunen bestens funktioniert", betont Bürgermeister Michael Ruf.