Baiersbronn Meister der besinnlichen Töne

In Albrecht Beckers "Das Volk, das im Finstern wandelt" symbolisierten die Männerstimmen die Finsternis, die durch die Geburt Christi mit Motiven aus "Vom Himmel hoch, da komm ich her" durchbrochen wurde.

Mit "Christus est natus" folgte ein überraschend modernes Klangexperiment mit oft wellenförmigen Disharmonien. Beim Klassiker "Stille Nacht" berührten die Frauenstimmen mit klaren Höhen und strahlende Tenöre.

Mit Orgelbegleitung mündete das Konzert in ein gemeinsam gesungenes "O Du fröhliche." Drei wöchentliche Proben und Einzelunterricht absolvieren die Jugendlichen, um solche Leistungen zu erbringen

Zur Zugabe wurde das Licht in der Kirche gelöscht. Mit Kerzen in der Hand sangen sie zum Abschluss den Gospel "This Little Light."