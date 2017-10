Baiersbronn Mehr Zeit für die Verwaltung

Baiersbronn (cim). In den Kindertageseinrichtungen ab drei Gruppen wird in Baiersbronn ab dem kommenden Jahr eine sogenannte Leitungsfreistellung im Umfang von acht Prozent je Gruppe gewährt. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ohne weitere Diskussion, nachdem das Thema schon im Juni ausführlich behandelt worden war, als es um die Kindergartenbedarfsplanung gegangen war.