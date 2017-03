Baiersbronn Mehr Schutz für biologische Vielfalt

Schwarzelühr-Sutter ging auf einige Felder ein, in denen besonders großer Handlungsdruck bestehe. "Die alltäglichen Belastungsfaktoren für unser Ökosystem sind enorm. Sicher gibt es auch Zielkonflikte, aber wir müssen dafür sorgen, dass unsere Umweltkreisläufe intakt bleiben."

Die Herausforderungen im Naturschutz seien enorm, weltweit schwinde die biologische Vielfalt nach wie vor in einer besorgniserregenden Geschwindigkeit, auch in Deutschland. Deshalb habe man die Offensive mit 40 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern gestartet, um wieder neuen Schwung in die nationale Strategie der biologischen Vielfalt zu bringen.

"Daher ist es auch wichtig, mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft zu haben, die Fördermittel in der Agrarwirtschaft abzubauen und mehr Mittel für den Umweltschutz zur Verfügung zu stellen", so die Staatssekretärin. Auch auf weiteren Gebieten müsse einiges getan werden, in der Waldwirtschaft, im Bereich des Gewässerschutzes und bei der Energiegewinnung. "Das alles geht aber nur im gemeinsamen Konsens." Man müsse den Dialog suchen und die Menschen dafür begeistern, dass die Natur eine richtig gute Anlage in die Zukunft sei.

In der Diskussion ging es um vielfältige Themen, unter anderem um das Insektensterben, aber auch um die Sorgen der Landwirte, die durch die zunehmenden Forderungen des Naturschutzes in der Landwirtschaft ihre Existenzgrundlage gefährdet sehen. "Es wird nie etwas geben, wo es keine Kehrseite gibt", so Schwarzelühr-Sutter.

Wolfgang Schlund, Leiter des Nationalparks Schwarzwald, betonte, dass man an der Belastungsgrenze der Natur sei, man müsse handeln. "Die Natur reagiert auf den Zufall, wir meinen immer, wir können die Natur regeln." Vielleicht müsse man einfach weniger tun und die Natur sich selbst überlassen, riet der Biologe.