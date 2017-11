Baiersbronn Marlis Schwedes zieht sich aus Tagesgeschäft zurück

Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg war Marlis Schwedes die zentrale Person am Empfang. Sie zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück, bleibt dem Unternehmen aber als eine der vier Gesellschafterinnen weiterhin treu. 1973 begann für Marlis Schwedes der Arbeitsalltag mit einer kaufmännischen Ausbildung im elterlichen Betrieb. Da sie sich bereits in jungen Jahren durch ihr großes Organisationstalent auszeichnete, war Marlis Schwedes schnell vom Empfang nicht mehr wegzudenken, so das Unternehmen.

In den vergangenen 44 Jahren hat sich viel verändert: Anfangs übernahm Marlis Schwedes neben den Empfangstätigkeiten alle Schreibarbeiten für sämtliche Abteilungen, Korrespondenzen der Führungskräfte, früher mit Stenoblock, später mit Diktiergeräten, sowie die Auftragserfassung. Mit den technischen Möglichkeiten der E-Mail wurden die Schreibarbeiten zunehmend weniger, dafür wurde die Auftragserfassung immer mehr, so das Unternehmen weiter. Trotz der sich ständig verändernden Tätigkeiten und der neuen Herausforderungen sei Marlis Schwedes in allen Situationen immer für einen Scherz zu haben gewesen. Und für heiße Sommertage habe sie oft für jeden ein Eis im Gefrierfach des Kühlschranks hinterlegt.

"Ich gebe meinen Platz am Empfang mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf, da mir die Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht hat. Zum Glück ist es kein Abschied von der Firma, sondern nur von der Position", dankte Gesellschafterin Marlis Schwedes allen Kollegen der Verwaltung.