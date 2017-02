Baiersbronn. Das Marionettentheater Zipfelmütze ist am Mittwoch, 8. Februar, ab 16 Uhr zu Gast im Rosensaal in Baiersbronn. Präsentiert wird das Stück "Die kleine Hexe". Das Theater verspricht liebevoll gestaltete Marionetten in einer Größe von einem Meter und eine spannende Handlung, die Groß und Klein in ihren Bann zieht. Einlass ist ab 15.45 Uhr. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten gibt es an der Tageskasse.