Baiersbronn (mb). Das Halten von Hunden, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen, ist in Zukunft in der Gemeinde Baiersbronn steuerfrei. Einstimmig fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Beschluss für diese Regelung. Gleichzeitig wurde beschlossen, auch Jagdhunde mit entsprechender jagdlicher Leistungsprüfung von der Steuer zu befreien. Die Satzungsänderung tritt zum 1. Januar in Kraft.