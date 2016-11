Baiersbronn Lieder versprühen festliche Stimmung

Baiersbronn. Verstärkt durch die beiden Solisten Benjamin Dietl mit der Trompete und Kevin Dilper am Klavier sowie durch den Schulchor des Richard-von-Weizsäcker Gymnasiums begeisterte der Baiersbronner Traditionsverein mit dem gemischten Chor und dem Popchor Colours of Music die vielen Gäste in der gut besuchten Schwarzwaldhalle.

Adventsstimmung versprühte nicht nur die weihnachtliche Dekoration, auch mit der Liedauswahl hatten die Veranstalter mal wieder ins Schwarze getroffen. Nachdem Vereinsvorsitzender Christian Bruder schöne Melodien zur Weihnachtszeit versprochen hatte, kündigte er noch eine echte Premiere an: Kevin Dilper hatte eigens für den Chor einen vierstimmigen Liedsatz geschrieben.

Der gemischte Chor unter Leitung von Karin Klumpp hatte weihnachtliche Lieder vorbereitet und begann mit besinnlichen Beiträgen, zeigte sich aber auch von seiner schwungvollen Seite. "The Little Drummer Boy", das bekannte amerikanische Weihnachtslied, ließ die Herzen der Besucher höher schlagen, ebenso wie die fröhlichen Klänge des Lieds "Lichterzeit-Freudenzeit". Schwungvoll dirigiert von Karin Klumpp, zeigte der gemischte Chor, was in ihm steckt und wurde mit viel Applaus belohnt. Christian Bruder, der informativ moderierte, kündigte auch den klassischen Teil des Konzerts an. Kevin Dilper (Klavier) und Benjamin Dietl (Trompete) hatten anspruchsvolle Instrumentalstücke vorbereitet und zeigten ihr Können im Duett. Mit gefühlvollen Klängen bei Kompositionen von Haydn und Hansen bewiesen sie – bestens aufeinander abgestimmt –­ ihre musikalische Klasse und heimsten großen Applaus ein.