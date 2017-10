Baiersbronn Lichtstunden zu Erntedank ein Erfolg

Die Verknüpfung des Projekts mit dem Erntedankfest war eine bewusste Entscheidung, und so wurden es gelungene Lichtstunden, die mit einem fröhlichen Wortgottesdienst für Familien unter Beteiligung der Kita St. Marien begannen und mit beschwingten Klängen der Sunshine-Band der Schwarzwaldwerkstätten endeten. Nach dem Gottesdienst waren alle zu einem herbstlichen Essen eingeladen. Für die Kinder gab es ein Programm aus Kinderschminken und Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier. Wie auch bei den vorangegangenen Projekten beruhten die Speisen und Spielpreise fast ausschließlich auf Spenden und ehrenamtlichen Arbeitsstunden.

Die El-Camino-Jugendgruppe der Kirchengemeinde, der Stella Marsano selbst angehört, hatte im Vorfeld die herbstliche Dekoration hergestellt und die Kuchen für den Nachmittagskaffee gebacken. Am Projekttag selbst übernahmen die Kinder und Jugendlichen die Bedienung an der Essensausgabe und am Getränkestand. Der gesamte Erlös des Lichtstundenprojekts kommt wie im vergangenen Jahr dem Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Freudenstadt zugute. "Für uns war dieses Lichtstundenprojekt eine gelungene Kombination aus treuen Spendern, einem tollen Helferteam, fleißigen El-Caminos und der Sunshine-Band, die auf ihre ganz eigene Art die Herzen der Menschen berührt", so Stella Marsano. Sie wolle allen danken, die helfen, das Projekt zu verwirklichen. "Hand in Hand aneinander denken – das sollten wir nicht nur an besonderen Anlässen, sondern das ganze Jahr über tun."