Die Leichtathleten des SV Mitteltal-Obertal verlegten das Training auf die Piste. Am Skilift Talblick in Mitteltal schnallten sie ihre Skier an und flitzten bei guten winterlichen Bedingungen den Hang hinunter. Für manchen war es eine richtige Herausforderung und ein Ansporn, das eigene Können zu verbessern, andere zogen mit Leichtigkeit ihre Kurven. Foto: SV Mitteltal-Obertal