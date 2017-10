Baiersbronn Legendäre Hits

Auf Festivals von Rang und Namen aufgetreten

Die aus vier Musikern bestehende Band stand schon mit Legenden wie Robert Cray, Spencer Davis und den Yardbirds auf der Bühne. Sara Cottons rauchige Bluesstimme beeindruckt in Songs wie "I put a Spell on You" oder "Fever" und in "Doors"-Klassikern wie "Break on Through" oder "Light My Fire". In den vergangenen Jahren ist "Steelyard Blues" auf fast allen europäischen Blues-Festivals von Rang und Namen aufgetreten und hat sich auch in Baiersbronn schon eine Fangemeinde erspielt. Im Gepäck hat die Band legendäre Hits der 60er- und 70er-Jahre.

Einlass zu dem Konzert in der "Kellerassel" ist ab 20 Uhr.