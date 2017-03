Baiersbronn Leben in den Bergen

Gaiser berichtete mit eindrucksvollen Fotos über seine viermonatige Auszeit auf der in 2000 Metern Höhe liegenden Rinneralm in Südtirol, wo er als Rinderhüter, Stalljunge, Küchenhelfer und "Mann für alle Fälle" arbeitete. Auf humorvolle Weise erzählte er von seinem Alltag, der früh morgens um 5 Uhr begann und sich bis in die späten Abendstunden fortsetzte. Ein Alltag, der von Bodenständigkeit und Zufriedenheit geprägt war, ganz ohne Luxus. Gaiser zieht es nun wieder hoch hinauf auf die Alm. Im Juni soll es wieder in die Bergwelt gehen.