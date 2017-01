Baiersbronn Lauffreunde haben sich einiges vorgenommen

Seit der Vereinsgründung gab es bereits viele sportliche Höhepunkte wie der Halbmarathon in Breitnau durch die Ravennaschlucht, der Berlin-Marathon und der Trailmarathon in Heidelberg oder der Triathlon in Malterdingen/Breisgau. Aber auch in der Gemeinde Baiersbronn engagiert sich der Verein und ist mit Ständen am Flecka-Fescht und dem Weihnachtsdorf vertreten und sorgt für kulinarische Leckerbissen.

Die persönlichen Ziele der Mitglieder sind so vielfältig wie das Trainingsangebote der Lauffreunde. Vom Freizeitläufer bis zum Iron-Man-Teilnehmer findet jeder sein Trainingsprogramm in der BoxX, dem Trainingsraum des Vereins. Dem Umstand, dass für einen wachsenden Teil der Mitglieder eine gesundheitsbezogene, ganzheitliche körperliche und geistige Fitness sowie ein emotionaler Ausgleich zum Alltagsstress an Bedeutung gewinnt, möchte der neu gewählte Vorstand nun gerecht werden, so der Verein in der Pressemitteilung. Die Weichen dazu wurden in den vergangenen Wochen gestellt. Neu geführt wird der Verein vom Vorsitzenden Wolfgang Schmidberger, dem zweiten Vorsitzenden und Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit Caius Unterberg, der Schatzmeisterin Karin Hartleitner und der Schriftführerin Stefanie Kehl. Ergänzt wird der Vorstand um zwei weitere Beisitzer: Udo Rühling für Kursplanung und -durchführung sowie Karl Braun für Raum und Technik.

Verstärkt Kurse für Einsteiger, Frauen und Kinder