Baiersbronn Lampenfieber auch nach 20 Jahren

"Wir hätten nie gedacht, dass sich das so gut entwickelt. Wir haben uns im Laufe der Zeit immer weiter musikalisch verbessert", erklärt Chris Spissinger, der am Schlagzeug für den richtigen Sound sorgt. "Vom Konfirmandengeld haben wir uns die Instrumente und bessere Verstärker gekauft. Musikunterricht hatte keiner von uns, aber der Erfolg war trotzdem da, wohl auch, weil wir so unkonventionell waren", sagt Frey.

Ihre aktive Fußballkarriere beim SV Huzenbach haben die Spissinger-Zwillinge an den Nagel gehängt und starten nun wieder musikalisch durch.

Auch nach 20 Jahren sei es immer wieder eine Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und mit Lampenfieber aufzutreten. Das wird wohl auch am Wochenende wieder da sein, denn die Band gibt am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr ihr Jubiläumskonzert im Huzenbacher Kurhaus. Während andernorts zurzeit besinnliche Weihnachtslieder ertönen, wird sich die Band, die von Nick Eller, Armin "Duke" Herzog und Jochen Schneider komplettiert wird, mit gewohnt rockigem Sound bei ihren langjährigen Fans und Gästen bedanken. Sängerin Meli Frey hat Nachwuchs bekommen und muss pausieren. "Wir wollten mal wieder ein Konzert vor heimischem Publikum spielen und allen Unterstützern und Wegbegleitern danken", betont Chris Spissinger. Rund zweieinhalb Jahre hat sich "Secret Power" rar gemacht und keine Konzerte mehr gegeben, doch seit September wird wieder fleißig geprobt.

Für das Konzert am Samstag versprechen die Musiker beste Unterhaltung wie in alten Zeiten. "Natürlich wird auch ›Voice‹ wieder mit dabei sein, mit denen uns ein freundschaftliches Verhältnis verbindet", so Michael Spissinger. Neben "Voice", Spezialisten für Songs von Manfred Man und Joe Cocker, ist die Band Private Label mit von der Partie. Musikalisch wird sich die Band Secret Power auf eine Auswahl ihrer besten Lieder konzentrieren. Ein Song ist auf jeden Fall dabei: "Was mir brauchet (Stammtisch)" von Haazen, ein Song, den "Secret Power" immer gespielt hat und dessen schwäbischer Text auch ein Renner bei Auftritten im Badischen war.

Ein großer Dank geht an den Schützenverein Huzenbach, der als Verein hinter dem Konzert steht. Denn einfach mal so ein Konzert geben sei heute kaum mehr möglich. "Das war zu unseren Anfängen deutlich einfacher, heute sind die Auflagen so groß, das würde ohne Hilfe gar nicht möglich sein", so Oli Frey.